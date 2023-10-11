Роджер Федерер: мне ещё предстоит совершить переход от спортсмена к бизнесмену

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер ответил, какое место в его текущей жизни занимает теннис.

«Поскольку мои дети тоже играют в теннис, я до сих пор много нахожусь на корте. Конечно, я хочу их поддерживать, но вовсе не как тренер, а скорее как папа, который может дать очень хорошие советы. Разумеется, я также посещаю многие крупные теннисные турниры, чему очень рад. Ведь это мой второй дом и моя вторая семья.

После окончания карьеры я некоторое время думал, стоит ли мне комментировать теннис. Пока отказался от этой идеи, но кто знает, что будет дальше? Я навсегда останусь верным этому виду спорта просто потому, что меня связывают с ним замечательные люди. А в каком именно амплуа, ещё надо выяснить.

Моим детям 9 и 14 лет, поэтому, конечно, следующие несколько лет будут очень интересными, ключевыми для нашей семьи. Я хочу быть рядом, смотреть, как они растут, и максимально им помогать. В профессиональном плане мне предстоит совершить переход от спортсмена к бизнесмену. Я хочу оставаться частью спорта, находить отличных партнёров, участвовать и играть в нём важную роль», — приводит слова Федерера GQ Germany.