Федерер: моим 9-летним сыновьям приходится играть в теннис 4 раза в неделю, это слишком

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос, изменились ли в последние годы требования, предъявляемые к теннисистам-профессионалам.

«Я думаю, что всё сдвинулось с мёртвой точки. Сейчас я наблюдаю это на примере своих сыновей. Моим девятилетним сыновьям уже приходится играть в теннис четыре раза в неделю. На мой взгляд, это слишком много. А где брать время для других дел? Вы как родитель всегда вмешиваетесь заранее, чтобы идеально подготовить детей к тому, что должно произойти. Это может сказываться как положительно, так и отрицательно, но я склонен относиться к этому с осторожностью», — приводит слова Федерера немецкий GQ.