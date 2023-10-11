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Федерер: моим 9-летним сыновьям приходится играть в теннис 4 раза в неделю, это слишком

Федерер: моим 9-летним сыновьям приходится играть в теннис 4 раза в неделю, это слишком
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос, изменились ли в последние годы требования, предъявляемые к теннисистам-профессионалам.

«Я думаю, что всё сдвинулось с мёртвой точки. Сейчас я наблюдаю это на примере своих сыновей. Моим девятилетним сыновьям уже приходится играть в теннис четыре раза в неделю. На мой взгляд, это слишком много. А где брать время для других дел? Вы как родитель всегда вмешиваетесь заранее, чтобы идеально подготовить детей к тому, что должно произойти. Это может сказываться как положительно, так и отрицательно, но я склонен относиться к этому с осторожностью», — приводит слова Федерера немецкий GQ.

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