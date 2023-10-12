Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Сеуле

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над соотечественницей Эшлин Крюгер (80-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Пегулы.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Пегула в этой встрече допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Крюгер один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале соревнований в Сеуле Джессика Пегула встретится с 98-й ракеткой мира американской теннисисткой Клэр Лю, ранее обыгравшей нидерландку Аранчу Рус. Хардовый турнир в Южной Корее завершится 15 октября.