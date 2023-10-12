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Даниил Медведев и Андрей Рублёв вошли в новый пул допинг-тестирования ITF

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вошли в обновлённый пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Количество российских спортсменов в международном пуле допинг-тестирования сократилось до 17 спортсменов. Это связано с тем, что теннисистка Варвара Грачёва сменила спортивное гражданство с российского на французское.

В новом пуле допинг-тестирования ITF, помимо Медведева и Рублёва, состоят ещё 15 российских теннисистов, а именно Екатерина Александрова, Екатерина Глазкова, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Павел Котов, Камилла Рахимова, Роман Сафиуллин и Арина Вараксина.

Напомним, Медведев занимает третье место в мировом рейтинге, а Рублёв находится на седьмой строчке.