Рыбакина: Свёнтек действительно сильная соперница. Она стабильна на протяжении всего года

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась мнением о польской теннисистке Иге Свёнтек, занимающей второе место в мировом рейтинге.

«Ига действительно сильная соперница. Я знаю, что каждый момент в матче с ней будет трудным, потому что она никогда не перестаёт бороться и много бегает. Она стабильна на протяжении всего года. В прошлом году и даже сейчас, на мой взгляд, она показывает отличные результаты. Она просто сильная соперница», — приводит слова Рыбакиной Tennis Channel.

Напомним, ранее Свёнтек стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финальном матче соревнований в Пекине польская спортсменка обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:2.