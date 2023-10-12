Фанаты забросали Людмилу Самсонову мячами в надежде получить автограф

Российская теннисистка Людмила Самсонова, уступившая в матче второго круга одиночного разряда турнира в Чжэнчжоу немке Лауре Зигемунд, не осталась без внимания поклонников.

Покидая корт, российская спортсменка помахала фанатам, собравшимся на трибуне. Те в ответ забросали Людмилу Самсонову сувенирными теннисными мячами большого размера и другими предметами в надежде, что теннисистка распишется на них. Этот момент попал в кадр трансляции WTA. «Она, должно быть, очень популярна здесь», — отметил комментатор трансляции, разбирая случившийся эпизод.

Фото: Скриншот из трансляции WTA

Трёхсетовый поединок Людмилы Самсоновой и Лауры Зигемунд продолжался 2 часа 17 минут. Победу в нём одержала немецкая теннисистка со счётом 3:6, 6:2, 6:1.