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Аслан Карацев попал в основную сетку турнира ATP-500 в Токио

Аслан Карацев попал в основную сетку турнира ATP-500 в Токио
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52-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев выступит в основной сетке хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Мужские соревнования на Открытом чемпионате Японии пройдут с 16 по 22 октября.

Действующим победителем турнира в Токио является американский теннисист Тейлор Фритц, в финале прошлого розыгрыша соревнований обыгравший соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Напомним, ранее Аслан Карацев не смог пробиться во второй круг хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче первого круга российский спортсмен проиграл 76-й ракетке мира французскому теннисисту Кентену Алису. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 в пользу француза. Соревнования в Шанхае завершатся 15 октября.

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