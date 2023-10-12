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Жабер вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу, где может сыграть с Касаткиной

Жабер вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу, где может сыграть с Касаткиной
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла 63-ю ракетку мира представительницу Италии Лючию Бронцетти. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу спортсменки из Туниса.

Матч продлился 2 часа. Жабер в этой встрече дважды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Бронцетти одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В следующем раунде соревнований в Китае Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Чжосюань Бай (Китай) — Дарья Касаткина (Россия). Хардовый турнир в Чжэнчжоу завершится 15 октября.

Чжэнчжоу. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 12:45 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Лючия Бронцетти
63
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
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