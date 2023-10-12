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Софья Лансере проиграла третьей сеяной турнира в Гонконге

Софья Лансере проиграла третьей сеяной турнира в Гонконге
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Российская теннисистка Софья Лансере, занимающая 271-е место в рейтинге WTA, не смогла обыграть 41-ю ракетку мира Элисе Мертенс из Бельгии в матче второго круга одиночного разряда турнира WTA-250 в Гонконге. Счёт по итогам трёх сетов встречи 6:3, 7:6 (7:5) в пользу бельгийской теннисистки.

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 13:10 МСК
Софья Лансере
271
Россия
Софья Лансере
С. Лансере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Элисе Мертенс
41
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Поединок теннисисток продолжался 2 часа 3 минуты. За это время соперницы сделали по одной подаче навылет. Россиянка совершила четыре двойные ошибки против двух у соперницы.

В четвертьфинале турнира третья сеяная Элисе Мертенс сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан (42-я ракетка мира). Турнир категории WTA-250 проходит в Гонконге с 9 по 15 октября на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.

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