Софья Лансере проиграла третьей сеяной турнира в Гонконге

Российская теннисистка Софья Лансере, занимающая 271-е место в рейтинге WTA, не смогла обыграть 41-ю ракетку мира Элисе Мертенс из Бельгии в матче второго круга одиночного разряда турнира WTA-250 в Гонконге. Счёт по итогам трёх сетов встречи 6:3, 7:6 (7:5) в пользу бельгийской теннисистки.

Поединок теннисисток продолжался 2 часа 3 минуты. За это время соперницы сделали по одной подаче навылет. Россиянка совершила четыре двойные ошибки против двух у соперницы.

В четвертьфинале турнира третья сеяная Элисе Мертенс сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан (42-я ракетка мира). Турнир категории WTA-250 проходит в Гонконге с 9 по 15 октября на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.