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«С коленом всё плохо». Жабер — о состоянии после победы во втором круге турнира в Чжэнчжоу

«С коленом всё плохо». Жабер — о состоянии после победы во втором круге турнира в Чжэнчжоу
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Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о самочувствии после победы над представительницей Италии Лючией Бронцетти в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай).

«Концовка матча была тяжёлой для меня. Лючия — отличная теннисистка, настоящий боец. Я рада, что смогла завершить игру за два сета. Если бы было три сета, это была бы совсем другая история. В этом матче я многому научилась. Я старалась изо всех сил и буду делать это до конца сезона. С коленом всё плохо. Сегодня я не была в своей лучшей форме. Посмотрим, что будет дальше», — сказала Жабер после матча.

В следующем раунде соревнований в Китае Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Чжосюань Бай (Китай) — Дарья Касаткина (Россия).

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