Себастьян Корда вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Бена Шелтона
Поделиться
В четвертьфинальном матче хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) 20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон потерпел поражение от соотечественника Себастьяна Корды (26-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (10:12), 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Корды.
Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Корда пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Шелтона 17 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде соревнований в Шанхае Себастьян Корда сыграет с 16-й ракеткой мира представителем Польши Хубертом Хуркачем. Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.
Комментарии
- 12 октября 2023
-
16:36
-
16:34
-
16:00
-
15:50
-
15:20
-
15:17
-
14:42
-
14:09
-
13:59
-
13:48
-
12:56
-
12:33
-
12:30
-
11:57
-
11:10
-
10:57
-
10:33
-
10:29
-
10:00
-
09:30
-
02:00
-
00:21
- 11 октября 2023
-
23:49
-
23:39
-
22:43
-
22:22
-
21:46
-
21:38
-
20:55
-
20:27
-
20:18
-
20:00
-
19:51
-
19:42
-
19:25
Партнерский контент