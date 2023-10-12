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Себастьян Корда вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Бена Шелтона

Себастьян Корда вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Бена Шелтона
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В четвертьфинальном матче хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) 20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон потерпел поражение от соотечественника Себастьяна Корды (26-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (10:12), 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Корды.

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Корда пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Шелтона 17 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Себастьян Корда сыграет с 16-й ракеткой мира представителем Польши Хубертом Хуркачем. Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.

Шанхай. 1/4 финала
12 октября 2023, четверг. 13:40 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 12 		2 6 6
6 10 		6 7 8
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
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