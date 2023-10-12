Алина Корнеева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге
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179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева проиграла 88-й ракетке мира, чешской спортсменке Линде Фрухвиртовой в матче второго круга турнира WTA-250 в Гонконге. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу теннисистки из Чехии.
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Фрухвиртова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Корнеевой три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде соревнований в Гонконге Линда Фрухвиртова сыграет с победительницей противостояния Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия). Турнир в Гонконге завершится 15 октября.
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