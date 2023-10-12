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Алина Корнеева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге

Алина Корнеева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге
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179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева проиграла 88-й ракетке мира, чешской спортсменке Линде Фрухвиртовой в матче второго круга турнира WTA-250 в Гонконге. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу теннисистки из Чехии.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Фрухвиртова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Корнеевой три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Линда Фрухвиртова сыграет с победительницей противостояния Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия). Турнир в Гонконге завершится 15 октября.

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 15:25 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Линда Фрухвиртова
88
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
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