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Видеообзор яркого поединка Корды с Шелтоном в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

26-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда с трудом пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В четвертьфинальном поединке Корда (26) одержал волевую победу над полуфиналистом US Open – 2023, 20-й ракеткой мира соотечественником Беном Шелтоном (19). Встреча завершилась со счётом 6:7 (10:12), 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Корды.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Корда пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Шелтона 17 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Себастьян Корда сыграет с 16-й ракеткой мира, представителем Польши Хубертом Хуркачем.