Корда – о травме: я пропустил 3 месяца, мне, по сути, пришлось заново учиться теннису

26-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда рассказал о травме, из-за которой пропустил значительную часть сезона.

«Травма появилась в прошлом году – примерно в это время. У меня были проблемы с запястьем, потом всё стало нормально, а потом постепенно стало хуже во время тренировочного сбора прямо перед Australian Open.

Я сыграл в Аделаиде – было нормально. Когда начал играть пятисетовый формат, много матчей, против людей с мощными подачами, особенно под форхенд – оно начало сильно болеть. А потом пришлось проделать очень долгий путь. Я пропустил три месяца, мне пришлось, по сути, заново учиться своему теннису. На каждой тренировке я молился после каждого форхенда, чтобы запястье не болело. А оно не переставало. Сейчас у меня до сих пор иногда возникают проблемы», — сказал Корда на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай).