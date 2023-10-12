«Сделай меня своей музой». 43-летняя Винус Уильямс опубликовала эффектное фото

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала в социальных сетях фотографию с кампейна французского бренда Lacoste.

«Сделай меня своей музой», — подписала фото Винус.

Фото: из личного архива Винус Уильямс

В последний раз 43-летняя Винус выходила на корт на Открытом чемпионате США – 2023. Американка потерпела поражение в первом круге от представительницы Бельгии Гретье Миннен (Q).

Отметим, что в текущем сезоне Винус удалось одержать несколько громких побед. В частности, она обыграла итальянку Камилу Джорджи на травяном турнире в Бирмингеме (Великобритания) и россиянку Веронику Кудерметову (на тот момент 16-ю ракетку мира) на харде на турнире в Цинциннати (США).