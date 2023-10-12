Роджер Федерер прилетел в Китай. Его будут чествовать на «Мастерсе» в Шанхае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел в Шанхай (Китай). Завтра, 13 октября в рамках турнира серии «Мастерс», между четвертьфинальными матчами состоится церемония чествования Федерера.

Отметим, что Федерер является двукратным чемпионом турнира в Шанхае. Он выигрывал титулы в 2014 и 2017 годах.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».