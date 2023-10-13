Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 13 октября

Сегодня, 13 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Теннисисты поборются за выход в полуфинальный раунд соревнований.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 13 октября:

Григор Димитров (Болгария, 18) – Николас Харри (Чили, 22) – начало матча в 11:30 мск.

Уго Умбер (Франция, 32) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча в 15:00 мск.

Отметим, что в сетке соревнований Шанхая остался лишь один российский теннисист. Это именно Рублёв. При этом он же единственный оставшийся представитель топ-10 рейтинга ATP на данном турнире.

Сетка соревнований в Шанхае доступна здесь.