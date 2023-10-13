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Корретха: выступления Алькараса в Азии не вызывают беспокойства. Его сезон почти идеален

Корретха: выступления Алькараса в Азии не вызывают беспокойства. Его сезон почти идеален
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Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха поделился мнением о выступлениях испанца Карлоса Алькараса в азиатском туре.

«Выступления Алькараса в Азии не вызывают беспокойства. Я не придаю этому значения. Каждый турнир, каждая неделя, каждый матч — это полезный опыт для Карлоса. Его сезон впечатляет. Лучше почти невозможно. Наступит момент, когда Карлосу придётся выбирать турниры, как это делает Джокович. Поддерживать идеальную форму на протяжении 80 матчей за год невозможно. Ключом к успеху является правильный выбор календаря с учётом поездок и тренировок, а также изменений в расписании», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Напомним, Алькарас проиграл болгарскому теннисисту Григору Димитрову в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

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