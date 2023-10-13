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Шиффрин: у Свёнтек есть уверенность, которую нечасто увидишь у столь молодых спортсменов

Шиффрин: у Свёнтек есть уверенность, которую нечасто увидишь у столь молодых спортсменов
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Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира 28-летняя американская горнолыжница Микаэла Шиффрин поделилась мнением о второй ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек.

«Не знаю, как она себя ощущает, но я вижу скромность. А ещё уверенность в себе, которую нечасто увидишь у столь молодых спортсменов, которые уже добились успеха. Я в этом возрасте не знала, кто я, чёрт возьми, такая. Вроде как, до сих пор не знаю. Но в случае Иги кажется, что всё в её голове структурировано. У неё есть ответы на такие вопросы, это видно по её выступлениям. Мне хотелось бы, чтобы они были у меня в то время», — приводит слова Шиффрин VailDaily.

Напомним, ранее Свёнтек стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финальном матче соревнований в Пекине польская спортсменка обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:2.

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