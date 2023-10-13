Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Сеуле, в трёх сетах обыграв Клэр Лю

Американская теннисистка, четвёртая ракетка мира Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В 1/4 финала спортсменка в трёх сетах обыграла свою соотечественницу, 98-ю ракетку мира Клэр Лю. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. По ходу матча Джессика Пегула выполнила два эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Клэр Лю — одна подача навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Также каждая из спортсменок допустила по пять двойных ошибок.

За выход в финал турнира в Сеуле Джессика Пегула поборется либо с россиянкой Полиной Кудерметовой, либо с немкой Яниной Викмайер. Соперница американки определится сегодня, 13 октября, днём.