Григор Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Николаса Харри

Болгарский теннисист Григор Димитров, 19-я ракетка мира, вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл 22-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. По ходу матча Григор Димитров выполнил 11 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Николаса Харри — 13 подач навылет и одна двойная ошибка.

За выход в финал Григор Димитров поборется либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с французом Уго Умбером. Соперник болгарского теннисиста определится сегодня, 13 октября, вечером: Умбер и Рублёв начнут свой матч около 15:00 по московскому времени.