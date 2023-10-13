Григор Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Николаса Харри
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Болгарский теннисист Григор Димитров, 19-я ракетка мира, вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл 22-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. По ходу матча Григор Димитров выполнил 11 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Николаса Харри — 13 подач навылет и одна двойная ошибка.
За выход в финал Григор Димитров поборется либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с французом Уго Умбером. Соперник болгарского теннисиста определится сегодня, 13 октября, вечером: Умбер и Рублёв начнут свой матч около 15:00 по московскому времени.
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