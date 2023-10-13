Андрей Рублёв — Уго Умбер: текстовая трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 13 октября, состоится матч четвертьфинала «Мастерса» в Шанхае (Китай), в котором за выход в 1/2 финала будет бороться российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира. Его соперником будет 34-я ракетка мира из Франции Уго Умбер. Встреча поставлена последним, третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 по московскому времени, после церемонии, посвящённой легендарному Роджеру Федереру.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Уго Умбера за выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.
Ранее у спортсменов было четыре личные встречи, по победам в которых ничья: Андрей Рублёв побеждал француза в Санкт-Петербурге (2020) и Индиан-Уэллсе (2023), а Уго Умбер был сильнее в Галле (2021) и Пекине (2023).
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