Боузкова проиграла 128-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Сеуле
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Чешская теннисистка Мари Боузкова, 29-я ракетка мира, потерпела поражение в матче четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). Спортсменка проиграла 128-й ракетке мира из Китая Юань Юэ в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (9:7).
Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут. За это время Мари Боузкова выполнила три эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Юань Юэ — две подачи навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 16, а также одна двойная ошибка.
За выход в финал китаянка Юань Юэ будет бороться со 116-й ракеткой мира американкой Эминой Бектас. Это будет первая личная встреча теннисисток. Матч спортсменок состоится утром в субботу, 14 октября.
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