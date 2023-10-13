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Боузкова проиграла 128-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Сеуле

Боузкова проиграла 128-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Сеуле
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Чешская теннисистка Мари Боузкова, 29-я ракетка мира, потерпела поражение в матче четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). Спортсменка проиграла 128-й ракетке мира из Китая Юань Юэ в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (9:7).

Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут. За это время Мари Боузкова выполнила три эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Юань Юэ — две подачи навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 16, а также одна двойная ошибка.

За выход в финал китаянка Юань Юэ будет бороться со 116-й ракеткой мира американкой Эминой Бектас. Это будет первая личная встреча теннисисток. Матч спортсменок состоится утром в субботу, 14 октября.

Сеул (ж). 1/4 финала
13 октября 2023, пятница. 11:20 МСК
Юань Юэ
128
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 9
5 		6 7
         
Мари Боузкова
29
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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