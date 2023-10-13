Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лансере и Рахимова не смогли пробиться в полуфинал турнира в Гонконге в парном разряде

Лансере и Рахимова не смогли пробиться в полуфинал турнира в Гонконге в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

Российский дуэт в составе Софьи Лансере и Камиллы Рахимовой не смог пробиться в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге в парном разряде. В 1/4 финала спортсменки в двух сетах проиграли россиянке Александре Пановой, первой сеяной турнира, и её партнёрше по паре казахстанке Анне Данилиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. По ходу встречи Лансере и Рахимова смогли реализовать два брейк-пойнта из шести. На счету Пановой и Данилиной — две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

За выход в финал Александра Панова и Анна Данилина поборются с парой грузинки Оксаны Калашниковой и белоруски Александры Саснович, третьей по посеву на соревнованиях.

Материалы по теме
Павлюченкова вышла в 1/4 Гонконга. А Андреева и Корнеева сорвали ремейк драмы финала AO
Павлюченкова вышла в 1/4 Гонконга. А Андреева и Корнеева сорвали ремейк драмы финала AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android