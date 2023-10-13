Лансере и Рахимова не смогли пробиться в полуфинал турнира в Гонконге в парном разряде

Российский дуэт в составе Софьи Лансере и Камиллы Рахимовой не смог пробиться в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге в парном разряде. В 1/4 финала спортсменки в двух сетах проиграли россиянке Александре Пановой, первой сеяной турнира, и её партнёрше по паре казахстанке Анне Данилиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. По ходу встречи Лансере и Рахимова смогли реализовать два брейк-пойнта из шести. На счету Пановой и Данилиной — две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

За выход в финал Александра Панова и Анна Данилина поборются с парой грузинки Оксаны Калашниковой и белоруски Александры Саснович, третьей по посеву на соревнованиях.