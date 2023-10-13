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Циньвэнь уверенно обыграла Калинину в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу

Циньвэнь уверенно обыграла Калинину в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, 24-я ракетка мира, одержала уверенную победу в четвертьфинале домашнего турнира категории WTA-250 в Чжэнчжоу. Спортсменка в двух сетах обыграла украинку Ангелину Калинину, 28-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 26 минут. По ходу встречи Чжэн Циньвэнь выполнила восемь эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 12, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Ангелины Калининой — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и шесть двойных ошибок.

За выход в финал турнира Чжэн Циньвэнь поборется с 31-й ракеткой мира из Италии Ясмине Паолини. Ранее у спортсменок была одна личная встреча, в которой победа осталась за китаянкой — в финале Палермо в текущем сезоне.

Чжэнчжоу. 1/4 финала
13 октября 2023, пятница. 14:00 МСК
Ангелина Калинина
28
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
24
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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