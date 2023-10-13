Циньвэнь уверенно обыграла Калинину в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, 24-я ракетка мира, одержала уверенную победу в четвертьфинале домашнего турнира категории WTA-250 в Чжэнчжоу. Спортсменка в двух сетах обыграла украинку Ангелину Калинину, 28-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 26 минут. По ходу встречи Чжэн Циньвэнь выполнила восемь эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 12, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Ангелины Калининой — одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и шесть двойных ошибок.
За выход в финал турнира Чжэн Циньвэнь поборется с 31-й ракеткой мира из Италии Ясмине Паолини. Ранее у спортсменок была одна личная встреча, в которой победа осталась за китаянкой — в финале Палермо в текущем сезоне.
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