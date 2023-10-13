Мирра Андреева и Питон Стирнс не смогли пробиться в полуфинал парного разряда в Гонконге

Российская теннисистка Мирра Андреева и её партнёрша по парному разряду американка Питон Стирнс не смогли пробиться в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге. В 1/4 финала спортсменки в борьбе уступили дуэту белоруски Лидии Морозовой и представительницы Польши Катаржины Питер. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:7 (6:8).

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Мирра Андреева и Питон Стирнс по ходу матча выполнили четыре эйса и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. На счету их соперниц — две подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из шести и семь двойных ошибок.

За выход в финал Морозова и Питер будут бороться с дуэтом китаянки Тан Цяньхуэй и представительницы Китайского Тайбэя Чиа-Йи Цао.