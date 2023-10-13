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Крейчикова стала соперницей Касаткиной в 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу

Крейчикова стала соперницей Касаткиной в 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу
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Чешская теннисистка, 18-я ракетка мира Барбора Крейчикова стала соперницей россиянки Дарьи Касаткиной в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Спортсменка вышла в следующую стадию после снятия с соревнований по ходу первого сета четвертьфинала украинки Леси Цуренко. Встреча завершилась при счёте 6:3.

Теннисистки провели на корте только 45 минут. За это время Крейчикова выполнила два эйса и реализовала три брейк-пойнта из шести. Цуренко, в свою очередь, в этом матче смогла реализовать один брейк-пойнт из двух. Также каждая из спортсменок допустила по две двойные ошибки.

Ранее у Дарьи Касаткиной и Барборы Крейчиковой было три личные встречи, по победам в которых со счётом 2:1 ведёт чешка, которая была сильнее в Цинциннати (2021) и Дубае (2023). Россиянка же побеждала в Аделаиде в текущем сезоне.

Чжэнчжоу. 1/4 финала
13 октября 2023, пятница. 15:40 МСК
Барбора Крейчикова
18
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6
3
         
Леся Цуренко
43
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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