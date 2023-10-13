«Он мой друг, и он мне нравится». Рублёв — о полуфинале «Мастерса» в Шанхае с Димитровым

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем противостоянии в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) с 19-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым.

Это будет седьмая личная встреча теннисистов, у которых по победам в очном противостоянии сейчас ничья — 3-3.

«Это будет трудный матч. Во-первых, потому что он мой друг и он мне нравится. Во-вторых, он действительно отличный игрок. Его очень сложно победить, когда он в такой форме и чувствует игру. На этой неделе он играет очень хорошо – особенно в матче с Алькарасом. В прошлый раз он обыграл меня в двух сетах. Посмотрим. Надеюсь, мы сможем показать отличный теннис, и зрители получат удовольствие», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.