Рублёв прокомментировал победу над Умбером в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал уверенную победу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) над 34-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером со счётом 6:2, 6:3.

30 сентября во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине Рублёв уступил Умберу – 7:5, 3:6, 6:7.

«В матче в Пекине мы оба показали отличный теннис, и у меня были шансы. Я подавал на матч. Он играл очень хорошо в том матче, и я пытался проанализировать, что я сделал не так тогда. Сегодня я не допустил ошибки и выступил очень хорошо. Рад выиграть в двух сетах. Я провёл отличный матч и доволен сегодняшней победой», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

За выход в финал Андрей Рублёв поборется с 19-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым.