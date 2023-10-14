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Источник: теннисистки из топ-20 рейтинга потребовали у WTA пересмотреть зарплаты

Большинство теннисисток из топ-20 мирового рейтинга отправили WTA коллективное письмо с требованиями повысить зарплату, сообщил редактор Sports Illustrated Джон Вертхайм в социальной сети X (бывший Twitter).

«Тур становится невероятно требовательным к нам, вызывая физические и психические стрессы, с последствиями которых сложно бороться в долгосрочной перспективе», – приводит выдержку из письма Вертхайм.

В списке требований – гарантированный заработок: € 475 тыс. для первой сотни рейтинга, € 190 тыс. для спортсменок с позициями со 101-й до 175-й и 95 тыс. – со 176-й до 250-й.

По информации журналиста, обращение не подписали Ига Свёнтек, а также представительницы США. Напомним, в первой двадцатке находятся три американки: Джессика Пегула, Мэдисон Кис и Кори Гауфф.