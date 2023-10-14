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Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 14 октября

Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 14 октября
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Сегодня, 13 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Сегодня между спортсменами будут определены финалисты турнира.Григор Димитров (Болгария, 18) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча в 15:00 мск.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 14 октября:

Хуберт Хуркач (Польша, 16) – Себастьян Корда (США, 26) – начало матча в 11:30 мск.
Григор Димитров (Болгария, 18) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча в 15:00 мск.

Отметим, что в сетке соревнований остался лишь один российский теннисист. Это Андрей Рублёв и у него есть возможность выйти в финал турнира категории АТР-1000.

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