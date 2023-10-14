Ольховский: Рублёв стал играть более чисто и поэтому теперь выглядит сильнее

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение об игре российского теннисиста Андрей Рублёва по ходу турнира категории АТР-1000 в Шанхае (Китай).

«Рублёв стал играть более чисто. В его действиях стало меньше брака. Сейчас Андрей восстановился после серии выбивших его из колеи перелётов между Америкой, Европой, Канадой и Китаем и выступает уверенно. Поэтому он выглядит сильнее, чем на предыдущем турнире», – сказал Ольховский в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, «Мастерс» в Шанхае проходит с 4 по 15 октября, общий призовой фонд составляет $ 8,800,000. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который выиграл его в 2019 году. С тех пор проведение турнира было приостановлено из-за пандемии.