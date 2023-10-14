Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, уверенно обыграв Корду

Хуберт Хуркач вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, уверенно обыграв Корду
Комментарии

Полуфиналист Уимблдона-2021, 17-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), призовой фонд которого составил $ 8 800 000.

В полуфинале соревнований Хуркач (16) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 26-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду (26). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 17 минут. Хуркач 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Корды девять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За второй в карьере титул чемпиона «Мастерса» Хуркач сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Григор Димитров (Болгария, 18).

Шанхай. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 11:40 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android