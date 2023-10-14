Хуберт Хуркач вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, уверенно обыграв Корду
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Полуфиналист Уимблдона-2021, 17-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), призовой фонд которого составил $ 8 800 000.
В полуфинале соревнований Хуркач (16) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 26-ю ракетку мира, представителя США Себастьяна Корду (26). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 17 минут. Хуркач 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Корды девять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За второй в карьере титул чемпиона «Мастерса» Хуркач сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Григор Димитров (Болгария, 18).
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