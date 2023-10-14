Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от Крейчиковой

Российская теннисистка, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина разгромно проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (18-е место в рейтинге WTA), отдав второй сет всухую, в рамках полуфинальной встречи на турнире в Чжэнчжоу (Китай).

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился победой Крейчиковой со счётом 6:3, 6:0. За время встречи чешская теннисистка ни разу не подала навылет, при этом дважды допустила двойную ошибку. Дарья Касаткина два раза подала навылет и допустила шесть двойных ошибок.

После этой победы Барбора Крейчикова повела в личном противостоянии со счётом 3-1.

Соперницей Крейчиковой в финале турнира категории WTA-500 станет представительница Китая Чжэн Циньвэнь (24-е место в рейтинге).