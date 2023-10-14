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Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от Крейчиковой

Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от Крейчиковой
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Российская теннисистка, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина разгромно проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (18-е место в рейтинге WTA), отдав второй сет всухую, в рамках полуфинальной встречи на турнире в Чжэнчжоу (Китай).

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился победой Крейчиковой со счётом 6:3, 6:0. За время встречи чешская теннисистка ни разу не подала навылет, при этом дважды допустила двойную ошибку. Дарья Касаткина два раза подала навылет и допустила шесть двойных ошибок.

После этой победы Барбора Крейчикова повела в личном противостоянии со счётом 3-1.

Соперницей Крейчиковой в финале турнира категории WTA-500 станет представительница Китая Чжэн Циньвэнь (24-е место в рейтинге).

Чжэнчжоу. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 15:10 МСК
Барбора Крейчикова
18
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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