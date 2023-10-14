Павел Котов вышел в финал квалификации в Стокгольме

Российский теннисист Павел Котов (103-я ракетка мира) вышел в финал квалификационного отбора турнира в Стокгольме. В полуфинале квалификации Котов обыграл украинского теннисиста Виталия Сачко (161-я ракетка мира). Игра, продолжавшаяся 2 часа 7 минут, завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Россиянин сделал один эйс, в то время как его соперник семь раз подал навылет. Котов допустил одну двойную ошибку против трёх у Сачко. Невынужденных ошибок также было допущено больше со стороны украинца, у него их 12 против девяти у Павла Котова.

За выход в основную сетку турнира в Стокгольме российский теннисист поспорит с победителем поединка боснийца Дамира Джумхура и финна Отто Виртанена.