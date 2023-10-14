Ольховский высказался о выходе Рублёва в финал «Мастерса» в Шанхае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход Андрея Рублёва в финал турнира в Шанхае. Напомним, в полуфинале россиянин обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

«Я говорил изначально, что Андрей для меня является фаворитом этого матча. Достаточно нервный и изнуряющий первый сет, но Рублёв хорошо сыграл на тай-брейке. Матч был интересным, и качество тенниса было на высоком уровне. Андрей сейчас играет стабильно, поэтому для меня он был фаворитом», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнир серии «Мастерс» в Шанхае завершится в воскресенье, 15 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.