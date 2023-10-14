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Янчук: Рублёв более опытный и именитый игрок, чем Хуркач

Янчук: Рублёв более опытный и именитый игрок, чем Хуркач
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил шансы россиянина Андрея Рублёва против польского теннисиста Хуберта Хуркача в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Если Рублёв будет играть более уверенно и спокойно, то мастерства хватит на Хуркача. Это будет не только игровая, но и психологическая дуэль. По уровню игры они примерно равны, но удар Рублёва справа — это его козырь. Рублёв более опытный и именитый игрок, чем Хуркач. Верим, что Андрей не сплохует в финале и сможет победить», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, финал «Мастерса» в Шанхае между Андреем Рублёвым и Хубертом Хуркачем состоится 15 октября и начнётся в 11:30 мск.

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