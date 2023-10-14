Эрика Андреева вышла в финал челленджера в Руане
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Российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 166-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обыграла француженку Ализе Корне (121-я ракетка мира) и вышла в финал челленджера в Руане (Франция).
Игра продолжалась 1 час 29 минут и завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:3, 6:1. Соперницы сделали по одному эйсу, россиянка допустила одну двойную ошибку против двух у француженки. Корне реализовала оба брейк-пойнта, Эрика Андреева смогла реализовать шесть из 14 брейк-пойнтов.
В финальном поединке челленджера в Руане Эрика Андреева встретится с победительницей встречи румынки Жаклин Кристиан (100-я ракетка мира) и швейцарской теннисистки Виктории Голубич (105-я ракетка мира).
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