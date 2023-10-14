Павел Котов сыграет с Отто Виртаненом в финале квалификации турнира в Стокгольме

Российский теннисист Павел Котов (103-я ракетка мира), вышедший в финал квалификации турнира в Стокгольме (Швеция), обыграв украинца Виталия Сачко (161-я ракетка мира) со счётом 6:4, 7:6 (7:4), узнал соперника по финалу отбора.

В финале квалификации Котов сыграет с финским теннисистом Отто Виртаненом (118-я ракетка мира). Финн обыграл в полуфинале квалификации боснийского теннисиста Дамира Джумхура со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3). Виртанен сделал девять эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Джумхур не сделал ни одного эйса, допустив четыре двойных ошибки.

Финал квалификации состоится 15 октября, начало матча — в 15:00 мск. Турнир ATP-250 в Стокгольме пройдёт с 16 по 22 октября. Призовой фонд составит € 673 630.