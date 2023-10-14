Опубликована сетка European Open в Антверпене

Стала известна сетка турнира в одиночном мужском разряде АТР-250 в Антверпене (Бельгия). Турнир с призовым фондом € 673 630 и с участием 28 теннисистов пройдёт с 16 по 22 октября 2023 года.

Со второго круга турнира в борьбу вступят Стефанос Циципас (Греция), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Александр Бублик (Казахстан) и Артюр Фис (Франция) как первый, второй, третий и четвёртый номера посева соответственно.

Заменивший на турнире 26-ю ракетку мира Себастьяна Корду (США) венгерский теннисист Фабиан Марожан (91-я ракетка мира) сыграет в первом круге с восьмым сеяным, перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом (65-е место в рейтинге ATP). Своего соперника по турниру ещё не получил российский теннисист Александр Шевченко, оппонент россиянина определится в квалификации.