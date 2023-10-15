Хромачёва и Ву не смогли выйти в финал турнира в Сеуле в паре

Третьи сеяные турнира Hana Bank Korea Open категории WTA-250 в Сеуле в парном разряде россиянка Ирина Хромачёва и Ву Фан-Син, представляющая Китайский Тайбэй, проиграли в полуфинальном матче вторым сеяным чешке Мари Боузковой и американке Бетани Маттек-Сэндс — 3:6, 1:6. Игра прошла на втором корте теннисного центра в Олимпийском парке столицы Южной Кореи с покрытием хард и продолжалась один час три минуты.

Хромачёва и Ву ни разу не подали на вылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один из четырёх брейк-пойнтов. Их соперницы сделали один эйс, однажды ошиблись на подаче и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. Всего Хромачёва и Ву выиграли 39 очков, а Боузкова и Маттек-Сэндс — 54.

В одиночном разряде Хромачёва выбыла из турнира в первом раунде.