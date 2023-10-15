Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 15 октября, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с полуфиналистом Уимблдона-2021, 17-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хуберт Хуркач в финале «Мастерса» в Шанхае.
Шанхай. Финал
15 октября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
По личным встречам у теннисистов равенство — 2-2. При этом Хуркач выиграл два первых матча (в том числе на грунтовом «Мастерсе» в Риме), а Рублёв дважды победил на харде в прошлом году — в полуфинале Дубая и в 1/8 финала Индиан-Уэллса.
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