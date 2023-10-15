Андрей Рублёв высказался о грядущем финале «Мастерса» в Шанхае с Хубертом Хуркачем

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящей встречи с полуфиналистом Уимблдона-2021, 17-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Очень тяжело играть с Хьюби. Он из тех соперников, с которым не хочется играть. Своей игрой он может задавить любого – за счёт подачи, за счёт мощных ударов. Я должен хорошо восстановиться и сыграть как можно лучше», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

Отметим, что и Рублёв, и Хуркач уже имеют в своём активе титулы на таком уровне. Рублёв в этом году выиграл грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а Хуркач – в 2021 году «Мастерс» в Майами (США) на харде.