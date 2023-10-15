Джессика Пегула выиграла турнир WTA-250 в Сеуле

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выиграла турнир категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла представительницу Китая Юань Юэ (128-е место в рейтинге WTA).
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Матч закончился со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы США. За время встречи Джессика один раз подала навылет и сделала две двойные ошибки, у китаянки две подачи навылет и две двойные ошибки. На счету Пегулы шесть реализованных брейк-поинтов из десяти, в то время как у её соперницы два из пяти реализованных брейк-поинтов.
Для Джессики Пегулы это четвёртый выигранный титул одиночного разряда WTA. Ранее американке удалось выиграть в Вашингтоне в 2019 году, в Гвадалахаре в 2022 году, а также в Монреале в 2023 году.
- 15 октября 2023
-
10:53
-
10:34
-
10:33
-
10:19
-
10:07
-
09:56
-
09:49
-
01:22
- 14 октября 2023
-
23:33
-
23:00
-
22:38
-
21:18
-
20:30
-
18:28
-
18:08
-
18:03
-
17:55
-
17:44
-
17:29
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
14:37
-
14:20
-
13:48
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:20
-
11:33
-
11:09
-
10:51
-
10:45