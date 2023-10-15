Джессика Пегула выиграла турнир WTA-250 в Сеуле

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выиграла турнир категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла представительницу Китая Юань Юэ (128-е место в рейтинге WTA).

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Матч закончился со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы США. За время встречи Джессика один раз подала навылет и сделала две двойные ошибки, у китаянки две подачи навылет и две двойные ошибки. На счету Пегулы шесть реализованных брейк-поинтов из десяти, в то время как у её соперницы два из пяти реализованных брейк-поинтов.

Для Джессики Пегулы это четвёртый выигранный титул одиночного разряда WTA. Ранее американке удалось выиграть в Вашингтоне в 2019 году, в Гвадалахаре в 2022 году, а также в Монреале в 2023 году.