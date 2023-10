Мария Шарапова раскритиковала работу маркетинга WTA на примере продвижения Кори Гауфф

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова раскритиковала работу WTA по части маркетинга на примере 19-летней американки Кори Гауфф.

«У вас есть Коко Гауфф, только что выигравшая своей первый турнир «Большого шлема» на US Open. Фанаты, объединяющая культура, спорт, медиа – всё это в совокупности должно работать… Но три недели спустя… Сколько людей в курсе, что она играла на турнире в Пекине? Она дошла до полуфинала и проиграла, но я уверена, что 99% зрителей US Open понятия не имели, где она будет выступать дальше. Очевидно, это проблема», — приводит слова Шараповой The Tennis Letter со ссылкой на эфир Bloomberg Live.