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Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач: россиянин проиграл 1-й сет в финале «Мастерса» в Шанхае

Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач: россиянин проиграл 1-й сет в финале «Мастерса» в Шанхае
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Завершился первый сет финального матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв борется за престижный титул с полуфиналистом Уимблдона-2021, 17-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем. Сет завершился со счётом 6:3 в пользу Хуркача.

Стартовая партия поединка продлилась 32 минуты. В её рамках Хуркачу удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных, Рублёв же не заработал ни одного.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хуберт Хуркач в финале «Мастерса» в Шанхае.

Шанхай. Финал
15 октября 2023, воскресенье. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3
6 		0
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Отметим, что и Рублёв, и Хуркач уже имеют в своём активе титулы на таком уровне. Рублёв в этом году выиграл грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а Хуркач – «Мастерс» в Майами (США) в 2021 году на харде.

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