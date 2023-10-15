Рублёв не смог завоевать титул на «Мастерсе» в Шанхае, на тай-брейке проиграв Хуркачу

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел завоевать титул на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
В финале соревнований Рублёв (5) в упорной борьбе проиграл полуфиналисту Уимблдона-2021, 17-й ракетке мира поляку Хуберту Хуркачу (16). Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача. Для Хуберта это второй титул на столь высоком уровне (первый он завоевал в 2021 году в Майами, также на харде).
Встреча Рублёва с Хуркачем продлилась 2 часа и 9 минут. Рублёв 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Хуркача 21 эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
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