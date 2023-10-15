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Рублёв не смог завоевать титул на «Мастерсе» в Шанхае, на тай-брейке проиграв Хуркачу

Рублёв не смог завоевать титул на «Мастерсе» в Шанхае, на тай-брейке проиграв Хуркачу
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел завоевать титул на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В финале соревнований Рублёв (5) в упорной борьбе проиграл полуфиналисту Уимблдона-2021, 17-й ракетке мира поляку Хуберту Хуркачу (16). Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача. Для Хуберта это второй титул на столь высоком уровне (первый он завоевал в 2021 году в Майами, также на харде).

Встреча Рублёва с Хуркачем продлилась 2 часа и 9 минут. Рублёв 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Хуркача 21 эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Шанхай. Финал
15 октября 2023, воскресенье. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 8
6 		3 7 10
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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