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Андрей Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга благодаря выступлению в Шанхае

Андрей Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга благодаря выступлению в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вернётся в топ-5 рейтинга ATP по итогам своего выступления на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напомним, в Шанхае Рублёв (5) дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил полуфиналисту Уимблдона-2021, 17-й ракетке мира поляку Хуберту Хуркачу (16). Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача.

В начале следующей недели Рублёв станет пятой ракеткой мира, тем самым повторив своё лучшее достижение в рейтинге. Интересно, что до четвёртой позиции итальянца Янника Синнера его отделяют лишь 200 очков.

После Шанхая Рублёв планирует выступить на турнире ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября.

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