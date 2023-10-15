Хуркач: это был матч, в котором необходимо было не сдаваться и верить в себя до конца

17-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал финальную встречу на турнире серии «‎Мастерс»‎ в Шанхае, где он обыграл россиянина Андрея Рублёва в трёх сетах и выиграл титул.

«‎Я не знаю, что сказать. Это была невероятная игра, особенно с точки зрения эмоций. У меня был матчбол раньше, чем у Андрея, затем я выполнил невероятную подачу. После этого у Андрея было несколько матчболов, потом снова у меня. Это был очень сложный матч. У Андрея получались великолепные удары. Я старался отвечать тем же самым. Это один из тех матчей, где нужно просто не сдаваться и верить до конца»‎, — сказал Хуркач после окончания встречи.

Для Хуркача это седьмой титул в карьере и второй в 2023 году. Ранее поляк выиграл турнир в Марселе.