Лейла Фернандес обыграла Синякову и завоевала титул в Гонконге

60-я ракетка мира представительница Канады Лейла Фернандес в трёх сетах обыграла оппонентку из Чехии Катержину Синякову (85-е место в рейтинге WTA) в финальном матче турнира категории WTA-250 в Гонконге. Это её третий титул WTA в карьере.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась победой Фернандес в трёх партиях со счётом 3:6, 6:4, 6:4. За время матча канадская теннисистка три раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. У Синяковой семь подач навылет и две двойные ошибки.

Это была вторая встреча двух теннисисток между собой. Ранее, во время «Ролан Гаррос» — 2022, Фернандес обыграла чешскую соперницу в двух сетах.

Таким образом, Лейла Фернандес завоевала свой третий титул в карьере. Ранее она выигрывала в Монтеррее в 2021 и 2022 годах.