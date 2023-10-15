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Лейла Фернандес обыграла Синякову и завоевала титул в Гонконге

Лейла Фернандес обыграла Синякову и завоевала титул в Гонконге
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60-я ракетка мира представительница Канады Лейла Фернандес в трёх сетах обыграла оппонентку из Чехии Катержину Синякову (85-е место в рейтинге WTA) в финальном матче турнира категории WTA-250 в Гонконге. Это её третий титул WTA в карьере.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась победой Фернандес в трёх партиях со счётом 3:6, 6:4, 6:4. За время матча канадская теннисистка три раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. У Синяковой семь подач навылет и две двойные ошибки.

Это была вторая встреча двух теннисисток между собой. Ранее, во время «Ролан Гаррос» — 2022, Фернандес обыграла чешскую соперницу в двух сетах.

Таким образом, Лейла Фернандес завоевала свой третий титул в карьере. Ранее она выигрывала в Монтеррее в 2021 и 2022 годах.

Гонконг. Финал
15 октября 2023, воскресенье. 11:20 МСК
Лейла Фернандес
60
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Катержина Синякова
85
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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